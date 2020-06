Von: Redaktion DER FARANG | 24.06.20

BANGKOK: Der Rücktritt des Boxers Wanheng Menayothin als WBC-Weltmeister im Minimumgewicht ist noch nicht beschlossene Sache.

Einen Tag nachdem Wanheng seinen Rücktritt auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben hatte, bestand Promoter Piyarat Vachirarattanawong am Montag darauf, dass der ungeschlagene Weltmeister seine Boxhandschuhe noch nicht an den berühmten Nagel gehängt hat. Der Thai hatte geschrieben, er habe gründlich nachgedacht und wolle aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. „Niemand kennt meinen Körper besser als ich selbst. Jeder will Geld, aber ich ziehe es vor, meinen Körper zu schützen", so der Weltmeister. Er gab zu, dass er seine Ankündigung ohne Rücksprache mit irgendjemandem gemacht habe. Er werde sich untersuchen und den Arzt entscheiden lassen, ob er weiterkämpfen könne.

Piyarat hatte am Montag ein Gespräch mit seinem Schützling geführt und teilte den Medien mit: „Ich habe mit ihm telefoniert, und er gab zu, dass er es wegen des Stresses während der Covid-19-Pandemie getan hat.“ Wanheng sollte im vergangenen Monat seinen Titel gegen den philippinischen Marco Rementizo in Kalifornien verteidigen. Der Kampf wurde wegen des Coronavirus-Ausbruchs auf unbestimmte Zeit verschoben. Wanhengs Betreuer haben einen Fünf-Kämpfe-Vertrag mit dem in den USA ansässigen Golden Boy Promotions unterzeichnet. Laut Piyarat soll Wanheng im September in den Ring zurückzukehren.

Wanheng holte sich im November 2014 die WM-Krone mit einem Sieg über den Mexikaner Oswaldo Novoa. Seitdem hat er 18 Kämpfe in Folge gewonnen, darunter 12 Titelverteidigungen. Der Thai ist der längste amtierende aktive Weltmeister mit einer makellosen Bilanz von 54 Siegen, davon 18 K.o.-Siege.