Bottas Schnellster vor Vettel

SHANGHAI (dpa) - Valtteri Bottas hat vor der Qualifikation zum 1000. Formel-1-Rennen die Bestzeit erzielt. Der 29 Jahre alte WM-Spitzenreiter aus Finnland verwies in seinem Mercedes Sebastian Vettel im Ferrari um 0,392 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde dessen Teamkollege Charles Leclerc, auf Rang vier folgte am Samstag auf dem Shanghai International Circuit der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil. Nico Hülkenberg wurde im Renault Fünfter.

Rund fünf Minuten vor dem eigentlichen Schluss der einstündigen Trainingseinheit sorgte ein heftiger Unfall von Alexander Albon für das vorzeitige Ende. Der 23 Jahre alte Formel-1-Neuling kam mit seinem Toro Rosso von der Strecke ab und schlug in die Seitenbegrenzung. Der Wagen wurde schwer demoliert, Albon gab schnell Entwarnung: Dem britisch-thailändischen Piloten war nichts passiert. Albon kann nach seinem Unfall im letzten Freien Training nicht an der Qualifikation zum 1000. Formel-1-Rennen teilnehmen. Der Rennwagen des 23 Jahre alten Toro-Rosso-Piloten konnte für die K.o.-Ausscheidung an diesem Samstag nicht rechtzeitig repariert werden. Das teilte sein Team auf dem Shanghai International Circuit mit. Damit werden nur 19 Fahrer die Startplätze für den Großen Preis von China ausfahren.

Das Ergebnis an der Spitze spiegelte in etwa das Kräfteverhältnis vom Freitag mit der schnellsten Runde von Bottas vor Vettel. Hamilton hatte auch da schon mit seinem Wagen zu kämpfen. In der WM-Wertung liegt der britische Titelverteidiger auf dem zweiten Rang mit einem Punkt Rückstand auf Bottas (44), der viermalige Weltmeister Vettel ist Fünfter (22).