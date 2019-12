Von: Michael Lenz | 25.12.19

KUALA LUMPUR: Malaysische Medien sind außer sich vor Freude ob der Ankündigung von AirAsia, seine Bordmahlzeiten in Zukunft auch auf dem Boden in eigenen Restaurants anzubieten.

„Feinschme­cker müssen jetzt nicht mehr erst an Bord eines AirAsia-Fluges sein, um die angesagten und meistverkauften Mahlzeiten wie Pak Nassers Nasi Lemak oder Onkel Chin's Chicken Rice kennenzulernen“, jubelte eine malaysische Zeitung. AirAsia-Chef Tony Fernandes kündigte die Eröffnung von Fastfood-Restaurants in Malaysia und anderen ASEAN-Ländern sowie in „kulinarischen Hotspots“ wie London und New York an. „Wir wollen eine Lifestyle-Marke sein und nicht nur eine Airline-Marke. Wir können aber keine Lifestyle-Marke ohne Essen sein.“