Von: Björn Jahner | 01.11.18



PHUKET: In enger Zusammenarbeit mit dem Marineamt hat die Royal Phuket Marina den zum Jachthafen führenden Kanal ausbaggern lassen und ist jetzt rund um die Uhr auf dem Wasserweg erreichbar.

Da die Tiefe der Fahrrinne bei Ebbe auf zwei Meter erhöht wurde, sind Bootsführer nicht mehr länger auf den Wasserstand angewiesen und der Hafen kann rund um die Uhr von Jachten angesteuert werden. Gemäß Gulu Lalvani, Vorsitzender der Royal Phuket Marina, soll mit dem Ausbau der Fahrrinne der Marinetourismus in Thailand gefördert und die Erreichbarkeit des Jachtclubs verbessert werden, wovon vor allem auch die Besitzer von Villen mit privaten Liegeplätzen in der Marina profitieren. Die Royal Phuket Marina bietet Platz für 216 Boote und ist für Jachten mit einer Länge von bis zu 35 Metern ausgelegt. Aufgrund ihrer Lage in der Andamanensee wird sie auch immer öfter von ausländischen Jachten angesteuert, so zum Beispiel aus Hongkong.