Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

BANGKOK: Zwei Männer wurden am frühen Freitag in einem Bus mit dem Ziel Chumphon im Süden des Landes festgenommen, weil sie verdächtigt wurden, am Donnerstagabend vor dem Hauptquartier der Royal Thai Police zwei selbstgemachte Bomben platziert zu haben.

Die „Nation“ berichtet, die beiden Männer wurden am Polizeikontrollpunkt Pathom Phon an der Phetkasem Road im Dorf Wang Phai in Chumphon verhaftet und zur Befragung nach Bangkok gebracht. Am Donnerstagabend sperrte die Polizei den Abschnitt der Straße Rama I vor dem Hauptquartier der thailändischen Polizei ab, als unter dem Schild des Hauptquartiers zwei Kisten mit blinkenden LED-Lichtern zu sehen waren. Sprengstoffexperten fanden eine Kartoffelchip-Schachtel und eine Saftschachtel, die wie selbstgemachte Bomben aussahen. Sie enthielten eine Zündplatine und Metallpellets, aber keinen Sprengstoff.

Die Polizei überprüfte die Aufnahmen von Überwachungskameras und sah einen schlanken Mann in einem gelben Hemd und einer schwarzen Hose, der einen Hut und eine Gesichtsmaske trug. Er legte die beiden Kisten ab und verschwand. Nach dem Vorfall verschärfte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Polizeipräsidium. Beamte patrouillierten auf der Rama I Road von der Kreuzung Ratchaprasong nach Chalermphao und entlang der Henri Dunant Road.

Der Polizeiquelle zufolge wurden die beiden Verdächtigen festgesetzt, weil sie in der Nähe des Hauptquartiers der Royal Thai Police von Überwachungskameras festgehalten wurden. Einer der Männer hielt Wache, während der andere Verdächtige die Kisten platzierte. Die beiden wurden später auf dem Skywalk der BTS-Station Skytrain Siam gesehen, bevor sie das Einkaufszentrum Siam Paragon betraten. Die beiden Männer zogen sich dort um und nahmen ein Taxi zum Chatuchak Park und dann ein weiteres Taxi zum Busbahnhof Morchit 2. Sie zogen sich erneut um, bevor sie Fahrkarten kauften und in den Bus stiegen.