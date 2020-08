BANGKOK: Bis in die kommende Woche hinein sagen Meteorologen Niederschläge in allen Regionen des Landes voraus. In einigen Gebieten sind auch Sturzfluten möglich.

In den meisten Teilen des Landes hat es am vergangenen Wochenende heftig geregnet, bevor der Tropensturm „Sinlaku“ an Stärke verlor. Unwetter haben landesweit zu drei Toten geführt, je einer in Nang Bua Lampu, Phitsanulok und Udon Thani. Überschwemmungen wurden aus 13 Provinzen gemeldet. Laut der Katastrophenschutzbehörde hat das Hochwasser 20.622 Haushalte getroffen. Inzwischen sind die Überschwemmungen in allen Provinzen zurückgegangen.

Allerdings bleibt der Highway 118, die Hauptstraße zwischen Chiang Mai und Chiang Rai, im Bezirk Doi Saket in Chiang Mai weiterhin gesperrt. Dort hatte eine Sturzflut eine Brücke weggespült.