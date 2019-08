Written by: Redaktion DER FARANG | 05/08/2019

BANGKOK: Über das biometrische System mit Gesichtserkennung auf den Flughäfen des Landes werden immer mehr Passagiere als in Thailand gesuchte oder unerwünschte Personen identifiziert.

Der Leiter der Immigration Generalleutnant Sompong Chingduang berichtete über drei neue Fälle. Ein 32-jähriger Inder war auf dem Weg vom Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi nach Varanasi in Indien. In seinem Pass hatte er einen Stempel aus dem Jahr 2017 für eine Einreise nach Thailand über Sadao an der malaysischen Grenze hatte. Der Stempel war eine Fälschung. Bei Überprüfung biometrischer Daten stellte sich heraus, dass keine amtliche Einreise im System registriert war. Ein weiterer Fall betraf einen 32-jährigen Mann aus der Tschechischen Republik, der auf dem Weg nach Italien war. Er wurde mit einem Haftbefehl von der Polizei Chana Songkram an der Khao San Road in Bangkok wegen Diebstahls gesucht. Auf dem Flughafen Phuket verhaftete die Polizei einen 34 Jahre alten Nigerianer, der von der Polizei wegen einer Drogenstraftat gesucht wurde.