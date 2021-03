Written by: Björn Jahner

Bei Besuchern beliebt ist der Chiao-Lan-See in Khao Sok, aus dem sich Kalksteinfelsen erheben. Foto: whitcomberd/Adobe Stock

SURAT THANI: Der Khao-Sok-Nationalpark in der südlichen Provinz Surat Thani wurde als 50. ASEAN Heritage Park (AHP) ausgezeichnet, womit sich die Zahl der AHPs in Thailand auf insgesamt sieben erhöht.

Der Khao-Sok-Nationalpark ist bekannt für dichten, unberührten Urwald, seine einzigartige Landschaft mit Kalksteinfelsen, die sich aus dem künstlich angelegten Chiao-Lan-See erheben, und eine zerklüftete Bergkette mit einer kleinen Hochebene. Er beherbergt seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter die riesige Rafflesia-Blume (eine Schmarotzerpflanze), Nashornvögel, Gibbons und Tiger. Khao Sok wurde 1980 als 22. Nationalpark Thailands gegründet. Er umfasst eine Fläche von insgesamt 738,74 Quadratkilometer in den Bezirken Phanom und Ban Takhun.

Heimat seltener Tierarten

Ein entscheidender Faktor für die Auszeichnung war nach Angaben des ASEAN-Zentrums für Biodiversität (ACB), dass der Park die Heimat gefährdeter Tierarten wie Südlicher Serau (Capricornis sumatraensis) und vom Aussterben bedrohte Arten wie der Malaiische Tapir (Tapirus indicus) ist. Khao Sok grenzt an den Ratchaprapha-Staudamm, mit dem die Stromversorgung der umliegenden Gemeinden sichergestellt wird.

Das ACB dient als Sekretariat des AHP-Programms und erleichtert dadurch den strengen Bewertungsprozess der nominierten Schutzgebiete, die als AHP ausgezeichnet werden sollen.

Die Bewertung des Khao-Sok-Nationalparks fand im Oktober 2020 statt. Für die Beurteilung verantwortlich waren Robert Mather, Teamleiter für technische Unterstützung des „Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN“ (BCAMP), und die beiden thailändischen Experten Dr. Dachanee Emphandhu und Dr. Petch Manopawitr.

Die Bestätigung von Khao Sok als 50. ASEAN Heritage Park erfolgte durch die ASEAN-Umweltminister. Sie stimmten der Anerkennung von Khao Sok als 50. ASEAN Heritage Park zu, wie es auf der 31. Sitzung des „ASEAN Senior Officials on Environment“ (ASOEN) und auf der 22. Sitzung des „ACB Governing Board“, mit Vietnam als Gastgeber, am 24. und 25. November 2020 befürwortet und praktisch empfohlen wurde.

Schutzgebiete mit Erhaltungswert

Die ASEAN Heritage Parks sind definiert als „Schutzgebiete mit hohem Erhaltungswert, die zusammen ein komplettes Spektrum von Ökosystemen bewahren, die für die ASEAN-Region repräsentativ sind.“ Mit der Auszeichnung sollen Bewusstsein, Stolz, Wertschätzung und Erhaltung des ASEAN-Erbes durch die Einrichtung eines lokalen Netzwerks in den geschützten Regionen gefördert und die Zusammenarbeit zwischen den ASEAN-Mitgliedsländern zur Erhaltung der Natur etabliert werden.

Die Nominierung der Schutzgebiete als ASEAN Heritage Parks erfolgt durch die Regierungen der einzelnen Länder und werden von den einzelnen ASEAN-Mitgliedsstaaten bewertet. Für die Auszeichnung müssen festgelegte Kriterien erfüllt werden. Unter anderem muss es sich um ein umfangreiches Ökosystem handeln, das repräsentativ ist für die Region. Es muss gut erhalten sein, eine klare Grenzziehung zu anderen Gebieten aufweisen sowie in kultureller und biologischer Hinsicht eine einzigartige und bedeutende Funktion erfüllen.

Neben dem Khao-Sok-Nationalpark gibt es sechs weitere ASEAN Heritage Parks in Thailand: Khao Yai (ebenfalls UNESCO-Weltnaturerbe), Tarutao, Mu Ko Surin-Mu Ko Similan-Ao Phang-nga, Kaeng Krachan, Hat Chao Mai und Mu Ko Libong sowie Mu Ko Ang Thong.