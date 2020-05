Bevölkerung soll Regenwasser speichern

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.20

Die Menschen in den nordöstlichen Provinzen werden aufgefordert Behälter zum Auffangen von Regenwasser vorzubereiten.

THAILAND: Das Department of Water Resources (DWR) drängt die Menschen in den nordöstlichen Provinzen, Regenwasser in Behältern aufzufangen, nachdem eine Studie gezeigt hat, dass es nach dem Abkochen sicher zu trinken ist.

Laut der Behörde kann diese Methode bei künftigen Dürreperioden genügend sauberes Wasser liefern. Laut DWR-Chef Bhadol Thavornkitcharat hat die Behörde im vergangenen Jahr eine Studie in der nordöstlichen Region des Königreichs, einschließlich Nong Khai und Mukdahan, durchgeführt. Regenwasserproben wurden gesammelt und in einem Labor getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass das gesammelte Regenwasser sicher war, aber immer noch minimale Mengen an Chemikalien und Bakterien enthielt. Den Einheimischen wurde empfohlen, das Wasser vor dem Verbrauch abzukochen.

„Wir möchten, dass die Einheimischen zur traditionellen Praxis der Vergangenheit zurückkehren, indem sie Behälter oder Gläser zur Aufbewahrung von Regenwasser für den Gebrauch während Trockenperioden haben", sagte Bhadol. Seine Behörde werde mit den lokalen Verwaltungen zusammenarbeiten, um eine Sensibilisierungskampagne für die Einwohner zu starten. Wenn die Kampagne Erfolg habe, müsse die Regierung die von der Trockenzeit stark betroffenen Dörfer nicht mehr mit sauberem Wasser versorgen.