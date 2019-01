Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

PATTAYA: Der holländische Tourist, der vor Tagen behauptet hatte, Polizisten in Zivil hätten ihm Drogen untergeschoben und 40.000 Baht erpresst, hat sich auf der Polizeistation für seine Lügengeschichte entschuldigt.

Er sei nach durchzechter Nacht betrunken gewesen und habe alles falsch verstanden. Wahr an seiner Story war offenbar nur, dass er am frühen Morgen von Polizisten angehalten und nach Drogen durchsucht wurde. Die Beamten fanden bei ihm kein Rauschgift. Der Holländer hingegen erfand im Rausch eine Geschichte, die die Polizei in schlechtem Licht erschienen ließ. Der Urlauber sagte auf der Polizeiwache, er habe die vermissten 40.000 Baht in seiner Bekleidung gefunden. Er hatte gedacht, er hätte den Geldbetrag im Safe eingeschlossen. Seine ATM-Karte war ebenfalls vorhanden. Er ging schweren Herzens zur Polizei, weil er mit einer Anklage rechnete. Doch die Beamten, so berichten „ONB News“, sollen gelächelt haben.