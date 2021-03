Von: Björn Jahner | 21.03.21

PHUKET: Der „Guide Michelin Thailand 2021“ ist erschienen. Mit ihrem neuesten Werk, das neben Bangkok auch Chiang Mai, Phuket und Phang-nga abdeckt, wollen die Restaurantkritiker dazu beitragen, die Standards lokaler Gastronomiebetriebe in bekannten Touristenzielen wie Phuket und Phang-nga anzuheben, indem sie wichtige Kriterien für Nachhaltigkeit, Lebensmittelhygiene und Sicherheit aktualisieren – von gehobenen Restaurants bis hin zu Straßenküchen.

In Phuket gibt es 108 Restaurants und Gastronomiebetriebe, die mit dem Siegel der „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) ausgezeichnet wurden, in Phang-nga befinden sich 12 Lokale mit SHA-Auszeichnung. Neben Chiang Mai und Chonburi ist dies die höchste Anzahl an Restaurants außerhalb von Bangkok, die mit dem Siegel ausgezeichnet wurden. Es gewährleistet die Einhaltung der Standards für Hygiene und Gesundheitssicherheit, die vom Ministerium für öffentliche Gesundheit und vom Ministerium für Tourismus und Sport aufgestellt wurden, um die Covid-19-Gefahr zu senken.

Nachhaltigkeit und Covid-19-Schutz

In der neuen Ausgabe des Michelin-Führers werden 21 Bib Gourmand-bewertete Lokale aus Phuket aufgeführt, darunter fünf Neuzugänge:

So das zwanglose Strandrestaurant Salaloy am Rawai Beach, das für seine frischen Meeresfrüchte und entspanntes Dinieren im Freien am Wasser bekannt ist, wodurch für soziale Distanzierung gesorgt ist.

Das Raya-Restaurant in Phuket-Stadt wiederum, das ebenfalls als Bib Gourmand eingestuft wurde, hat die Anzahl seiner Tische zugunsten der Abstandshaltung zwischen den Gästen reduziert. Zudem werden die Besucher um eine Reservierung mindes­tens drei Stunden im Voraus gebeten, um Sitzplatzwünsche zu ermöglichen und zum Check-in und Check-out per QR-Code-Scan mit der „Thai Chana“-App zur Personenrückverfolgung angehalten.

Das Restaurant befindet sich in einem 130 Jahre alten Haus. Zu den lokalen Spezialitäten, die man laut Guide Michelin im Raya unbedingt probieren sollte, gehören Mu Hong (langsam geschmorter Schweinebauch mit Pfeffer und Knoblauch), Kaeng Pu Bai Cha Phlu (frisches Krabbenfleisch in Kokosmilch) und gelbes Curry mit Fisch und Kokosnuss-Sprossen.

Das mit einem Stern ausgezeichnete PRU Restaurant im Trisara Resort ist nicht nur das einzige Michelin-Stern-Restaurant in Südthailand, sondern wurde auch mit dem Michelin Green Star ausgezeichnet – eine neue Auszeichnung des Guide Michelin, die hervorhebt, wie sehr sich ein Restaurant um Nachhaltigkeit im täglichen Betrieb bemüht, z.B. durch Recycling, Reduzierung von Lebensmittelabfällen und die Verwendung lokaler Zutaten.

PRU steht für „plant, raise, understand“ (pflanzen, aufziehen, verstehen) und ist ein Nachhaltigkeitsethos, der sich wie ein roter Pfaden durch das Restaurant zieht. Auf der Speisekarte werden Gerichte mit saisonalen Zutaten geführt, die aus Phang-nga, Nakhon Phanom und der eigenen 96 Hektar großen Bio-Farm bezogen werden.

Unterstützt werden auch lokale Bauern, die vom Restaurant über nachhaltige Anbaumethoden und Fischereipraktiken beraten werden. Und wenn ein Produkt mal nicht den Restaurant-Standards entspricht, zeigt ihnen das Team vom PRU, wie sie den Anbau des Produkts perfektionieren und dadurch einen höheren Marktpreis erzielen können.

Die Auszeichnung mit dem Michelin Green Star ist eine Art Comeback für das PRU, das 2020 wegen des Covid-19-Ausbruchs für drei Monate schließen musste und derzeit nur an Wochenenden – von Freitag bis Montag – geöffnet ist. Unter den „saisonalen, delikaten und wunderschön angerichteten“ Gerichten empfiehlt der Guide Michelin insbesondere den Phuket-Hummer, das Wagyu-Rind und den Baby-Mais.

Restaurants, die weder Sterne noch das Prädikat „Bib Gourmand“ erhalten haben, nach Ansicht der Redaktion aber dennoch empfehlenswert sind, werden mit einem Teller-Symbol (Assiette) markiert. So zum Beispiel das Devasom Beach Grill and Bar im Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas, das mediterrane Fusionsküche serviert. Die Anlage beherbergt zudem auch das mit einem Michelin Bib Gourmand ausgezeichnete Takola. Verständlich, dass das Resort die kulinarische Anziehungskraft seiner beiden Michelin-gekrönten Restaurants nutzt und sie in den Vordergrund seiner Werbepakete stellt, um das Michelin-Bewusstsein in Südthailand zu steigern. Zum Beispiel mit dem „Gourmet Staycation Package“, das ein Chef's Table 5-Gänge-Dinner für zwei Personen in einem Michelin-gekrönten Restaurant beinhaltet.

Das elegante und stimmungsvolle Restaurant Tu Kab Khao in Phuket-Stadt, das in einem hervorragend renovierten sino-portugiesischen Gebäude untergebracht ist, und das authentische südthailändische Restaurant Nai Mueang in Phang-nga, das mit alten Zinnbergbau-Utensilien und anderem nostalgischen Schnickschnack im charmanten Retro-Stil dekoriert ist, wurden beide im „Guide Michelin Thailand 2021“vom Michelin-Teller zum Bib Gourmand befördert.

Alle aufgeführten Restaurants werden als vorbildliche Beispiele für soziale Distanzierung, Nachhaltigkeit oder Lebensmittelhygiene und Sicherheit hervorgehoben, was im Branchenjargon als „Best Practice“ bezeichnet wird.