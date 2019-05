Written by: Redaktion DER FARANG | 09/05/2019

AYUTTHAYA: Das Berufungsgericht hat die Haftstrafe eines 40-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung von 2,5 Jahren auf vier Jahre erhöht. Im Jahr 2016 waren bei einem von dem Benz-Fahrer verursachten Verkehrsunfall auf dem Highway Phahon Yothin zwei Studenten getötet worden. Das Berufungsgericht befand den Benz-Fahrer für schuldig, unter dem Einfluss von Methamphetamin einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Das Urteil hob die Entscheidung des Provinzgerichts Ayutthaya vom Juli 2017 auf, das den Erben eines Luxusauto-Importunternehmens zu 2,5 Jahren Gefängnis wegen rücksichtslosen Fahrens verurteilt hatte. Der Angeklagte wurde damals gegen Kaution freigelassen.

Am 13. März 2016 fuhr der Verurteilte mit seinem Mercedes-Benz mit hoher Geschwindigkeit auf eine Ford-Limousine auf. Die zwei 32 und 34 Jahre alten Studenten starben in einem Inferno, als ihr Auto in Flammen aufging. Beide studierten an der Mahachulalongkornrajavidyalaya University.