Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.20

BANGKOK: Das Berufungsgericht hat das Urteil zehn Jahre Gefängnis gegen zwei von fünf Angeklagten im Fall „Männer in Schwarz" wegen der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften während der politischen Unruhen von 2010 bestätigt. Drei weitere Angeklagte wurden erneut freigesprochen.

Die fünf Männer wurden beschuldigt, Schusswaffen, Munition und Sprengstoff - wie einen M79-Granatwerfer, ein M16-Gewehr und ein HK33-Gewehr - während der Demonstrationen der Rothemden gegen die Abhisit-Vejjajiva-Administration am 10. April 2010 zur Kreuzung an der Tanao Road in Bangkok gebracht zu haben. Die „Männer in Schwarz" eröffneten das Feuer auf Soldaten sowie Demonstranten. Auf der Kreuzung Khok Wua fanden 26 Menschen den Tod, darunter fünf Soldaten und ein Reuters-Journalist. Am 11. September 2014 verhafteten Beamte die fünf Angeklagten und übergaben sie der Abteilung für Sonderermittlungen.