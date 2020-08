Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.20

Der Präsident von Italian-Thai Development Plc. Premchai Karnasuta (C) verlässt das Gericht nach einer Urteilsverhandlung über eine Anklage wegen Elfenbeinbesitzes vor dem Strafgericht in Bangkok. Archivfoto: epa/NARONG SANGNAK

BANGKOK: Das Berufungsgericht hat das Urteil eines Strafgerichts von sechs Monaten Haft gegen Premchai Karnasuta wegen des unerlaubten Besitzes eines Gewehrs bestätigt.

Das Berufungsgericht verurteilte den Präsidenten des Baukonzerns Italian-Thai Development nach dem Schusswaffen- und Munitionsgesetz von 1947. Die Straftat kann mit einer Gefängnisstrafe von einem Jahr geahndet werden. Da sich der Angeklagte jedoch schuldig bekannte, wurde die Strafe auf sechs Monate Gefängnis halbiert. Premchai behauptete vor Gericht, das Gewehr habe seinem Vater gehört und sei nach seinem Tod in seinem Haus geblieben. Später wurde Premchai gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 Baht auf freien Fuß gesetzt, da er gegen das Urteil vor dem Obersten Gerichtshof Berufung einlegen will. Der Baumagnat war erst vor wenigen Wochen von einem Berufungsgericht wegen versuchter Bestechung zu einer Haft von einem Jahr verurteilt worden.