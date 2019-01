CANBERRA/PEKING (dpa) - Der chinesisch-australische Autor und Kritiker der Kommunistischen Partei in China, Yang Hengjun, ist in dem ostasiatischen Land als vermisst gemeldet worden. Das berichteten australische Medien am Mittwoch. Das Außenministerium in Canberra bestätigte, es habe die chinesischen Behörden um weitere Informationen zum Aufenthaltsort eines australischen Staatsbürgers gebeten, wollte den Fall aber aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht weiter kommentieren.

Das chinesische Außenministerium teilte mit, der Fall sei dort nicht bekannt. Die Ministeriumssprecherin Hua Chunying sagte, sie werde sich um weitere Informationen bemühen.

Bekannte des ehemaligen Diplomaten Yang hatten den Berichten zufolge zuletzt vor fünf Tagen von ihm gehört, als er von New York nach Guangzhou im Süden Chinas gereist sei. Feng Chongyi, ein Professor an der Technischen Universität Sydney, sagte dem Sender ABC, er vermute, dass der 53-Jährige in Guangzhou festgenommen und nach Peking gebracht worden sei. Dies ließ sich jedoch nicht unabhängig verifizieren. Demnach sei der Autor mit Frau und Kind unterwegs gewesen.

Yang Hengjun war bereits 2011 für mehrere Tage in China verschwunden. Später gab er an, es habe sich um ein «Missverständnis» mit den chinesischen Behörden gehandelt.