Bergsteiger aus Deutschland verunglÃ¼ckt in Schweizer Alpen

SITTEN: Ein deutscher Bergsteiger ist bei einem Absturz in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen.

Nähere Angaben zum Herkunftsort des 52-Jährigen machte die Schweizer Polizei am Montag nicht. Der Mann war am Sonntagmorgen mit zwei Begleitern auf dem Finsteraarhorn an der Grenze der Kantone Bern und Wallis in über 4000 Metern Höhe unterwegs. Beim Abstieg vom Gipfel habe der nicht angeseilte Bergsteiger den Halt verloren und sei etwa 250 Meter die Felswand hinabgestürzt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte konnten demnach nur noch seinen Tod feststellen.