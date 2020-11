Written by: Björn Jahner | 15/11/2020

BANGKOK: Der Benjakitti Park im Bezirk Khlong Toei soll in zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen erheblich aufgewertet werden, um den Einwohnern der Hauptstadt ein Ausflugsziel für die ganze Familie zu bieten.

In der ersten Phase werden mehr Pflanzen und Bäume gepflanzt, um die Landschaft zu verschönern, bevor in der zweiten Phase der Bau mehrerer Museen vorgesehen ist. Geplant ist außerdem der Bau eines Stadtturmes in der Parkanlage, die zu einer neuen Touristenattraktion entwickelt werden soll. Gemäß dem stellvertretenden Finanzministers Santi Promphat wurde für die Umgestaltung des Parks ein Budget in Höhe von 652 Millionen Baht genehmigt. Die Arbeiten sollen im Februar 2022 abgeschlossen werden.



Der rechteckige Stadtpark hat eine Größe von 208.000 Quadratmetern und liegt nördlich des Königin-Sirikit-Kongresszentrums in der Nähe der Metro-Station Sukhumvit und der BTS-Station Asok.