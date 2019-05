LUXEMBURG (dpa) - Das neue Datum für den geplanten Umzug von zwei Belugas aus China nach Island ins weltweit erste Meeresreservat für die Weißwale steht.



Die Tiere mit den Namen Little Grey und Little White sollen ihre gut 10.000 Kilometer lange Reise jetzt am 19. Juni antreten, wie die Naturschutz-Stiftung Sea Life Trust und die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux am Dienstag mitteilten. Ein erster Termin Mitte April war wegen schlechten Wetters in Island kurzfristig verschoben worden.

In dem Schutzgebiet vor der Insel Heimaey (Westmännerinseln) sollen die Weißwale laut Sea Life Trust in einer natürlichen Umgebung leben können. Das Reservat ist 32.000 Quadratmeter groß und bis zehn Meter tief. Noch sind die beiden Belugas im Changfeng Ocean World Aquarium in Shanghai untergebracht. Sie waren die meiste Zeit ihres Lebens in Gefangenschaft. Sie wurden zuvor auch für Unterhaltungsshows im Meeresaquarium eingesetzt. Mit den ersten Belugas fällt der Startschuss für das Unterwasser-Freigehege, das von Sea Life Trust eröffnet wird. Es soll künftig weitere Belugas aufnehmen.