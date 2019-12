Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

PHUKET: Die Familien der seit dem 7. Dezember vermissten Kajakfahrer aus Polen und Nakhon Sawan haben eine Belohnung von 5.000 Euro (167.000 Baht) ausgesetzt für Hinweise, die zum Auffinden des Paares führen.

Der 26-jährige polnische Tourist und die 23 Jahre alte thailändische Frau hatten sich mit Freunden am Strand von Yanui Kajaks gemietet. Während die Freunde bei hohem Wellengang rechtzeitig zurückfanden, kämpften der Pole und die Thai vergeblich gegen die Strömung an. Sie alarmierten ihre Freunde über Handy. Die Behörden leiteten eine umfangreiche, tagelange Suchaktion ein, mit Booten, Schiffen und Hubschrauber. Doch vergeblich. Die vermissten Kajakfahrer wurden nicht gefunden.

Jetzt haben die Familien eine Belohnung von 5.000 Euro für Lebenszeichen von dem vermissten Paar ausgesetzt. Weitere Belohnungen von 5.000 Baht wird geboten, die sachdienliche Hinweise zu Kajak, Schwimmwesten, Taschen und anderen Gegenständen der Vermissten geben. 20.000 Baht gibt es für bestätigte Sichtungen zum Auffinden des Paares. Diese nimmt auch ein polnischer Privatdetektiv entgegen, der am letzten Samstag in Phuket eintraf und mit seinen Ermittlungen begann. Er will die Vermissten mit Hilfe amerikanischer Satelliten suchen, schreibt „The Phuket News“. Die Familien der beiden Kajakfahrer hoffen weiter auf ein Wunder.