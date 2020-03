Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.20

PATTAYA: Einen „Big Cleaning Day” ordnete die Stadtverwaltung am Mittwoch an, nachdem bekannt wurde, dass sich ein 67-jähriger Tourist aus Belgien mit dem Covid-19-Virus infiziert hatte.

Besonders intensiv desinfiziert wurden alle Bereiche, die der Urlauber aufgesucht hatte. Er kam am 3. März nach Thailand, besuchte in Pattaya Bars, übernachtete in einem Hotel und reiste dann weiter nach Phetchabun. Dort schlief er im Haus seiner Frau. Am 10. März erkrankte der Belgier und ließ sich in einem privaten Krankenhaus testen. Die Diagnose lautete auf Covid-19.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung desinfizierten eine Bier-Bar an der Soi 8 und das Hotel, weiter die Walking Street, den Hafen Bali Hai und einen Markt. Besonders gründlich wurden Geldautomaten, Türgriffe an Geschäften und weitere Oberflächen gesäubert. Inzwischen wurden Personen, die mit dem Ausländer in Kontakt standen, zu einer 14-tägigen Selbstquarantäne in ihren Unterkünften aufgefordert.