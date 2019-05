Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

CHIANG MAI: Drei Drogenkuriere wurden am Mittwochmorgen bei einem Schusswechsel mit der Polizei verhaftet. Ein Verdächtiger und ein Polizist erlitten Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Mae Rim. Die Polizei hatte dort einen Kontrollpunkt errichtet. Gegen 1.20 Uhr näherten sich ein Motorrad und ein Pick-up. Der Motorradfahrer wich auf den Gehweg aus und raste davon. Ein Insasse des Eintonners rannte in den Wald. Beamte verfolgten den Mann, der daraufhin mit einer selbstgebastelten, abgesägten Schrotflinte das Feuer eröffnete. Ein Polizist wurde am linken Arm getroffen, der mutmaßliche Drogenkurier im Bauch. Der 21-Jährige wurde ebenso wie der verletzte Polizist in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Bei den zwei weiteren Verdächtigen, 22 und 30 Jahre alt, wurden im Pick-up 200.000 Yaba-Pillen gefunden. Die beiden Verhafteten berichteten den Beamten, sie seien von einem Lahu-Mann im Bezirk Chai Prakan angeheuert worden, die Drogen zu einem ungenannten Empfänger in der Stadt Chiang Mai zu bringen.