Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.19

BANGKOK: Zum ersten Mal wird die thailändische Hauptstadt auf der Liste der zehn teuersten asiatischen Standorte für Expats geführt.

Die monatlichen Mietkosten betragen durchschnittlich 3.880 US-Dollar (122.757 Baht) für eine unmöblierte Drei-Zimmer-Wohnung. Das ist einem Bericht von ECA International zu entnehmen, einem führenden Anbieter von Wissen, Informationen und Software für das Management und den Einsatz von Mitarbeitern auf der ganzen Welt. „Mietsteigerungen spiegeln Auslandsinvestitionen in Thailand wider. Thailand ist nach wie vor ein beliebtes regionales Ziel für viele multinationale Unternehmen“, sagte Lee Quane, Regionaldirektor für Asien bei ECA International. Darüber hinaus habe sich das Wachstum des Tourismus in Bangkok auch auf die Mietpreise ausgewirkt, da sich die Anzahl der Immobilien erhöht habe, die von langfristiger auf kurzfristige Vermietung umgestellt wurden, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Die Mietpreise für Expats in Singapur sanken um 1,3 Prozent auf durchschnittlich 4.215 US-Dollar (130,509 Baht) pro Monat. Singapur liegt weltweit unter den 25 teuersten Standorten in den Auslandsmieten. Hongkong ist der teuerste Standort der Welt mit durchschnittlichen monatlichen Mietkosten von 10.929 US-Dollar (345.777 Baht). Weltweit liegen New York und Tokio an zweiter und dritter Stelle.