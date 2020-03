BANGKOK: Die thailändischen Gesundheitsbehörden meldeten am Sonntag 32 neue Coronavirus-Fälle. Die Zahl der Neuinfizierten sei die höchste seit Beginn des Krankheitsausbruchs, so die Behörden, wodurch sich die Gesamtzahl der in Thailand gemeldeten Fälle auf 114 erhöht.

Unter den Neuinfizierten befinden sich 17 Personen, die sich in Pubs und Boxstadien infiziert haben sollen sowie auch Personen, die mit Ausländern in Kontakt standen und Thailänder, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, informierte der ständige Sekretär des Gesundheitsministeriums Sukhum Kanchanapimai auf einer Pressekonferenz. 51 weitere Personen würden gemäß Dr. Suchum zudem noch auf die Testergebnisse warten.

Schutzmaßnahmen sollen erhöht werden

Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, auf einer von Premierminister Prayut Chan-o-cha geleiteten Krisensitzung am Montag nachfolgende Präventivmaßnahmen vorzuschlagen: Unter anderem die Reduzierung der Zahl der nach Thailand einreisenden Personen und die Schließung von Unterhaltungsstätten mit hohem Übertragungsrisiko. Zudem sollen Events, die große Menschenmassen anziehen, abgesagt werden, so Dr. Suchum. Das Ministerium kündigte an, der Öffentlichkeit bald auch die Orte zu benennen, an denen sich die Patienten infiziert haben sollen.

Am 11. März verkündete die Regierung, dass sie die Ausstellung von „Visa on Arrival“ für Besucher aus 19 Ländern und Gebieten, darunter auch China, vorübergehend aussetzen werde, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Bisher erlag in Thailand eine Person den Folgen des Virus, 37 infizierte Person haben sich erholt und wurden aus dem Krankenhaus entlassen.