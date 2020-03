Behörden desinfizieren öffentliche Einrichtungen

PATTAYA: Krankenhäuser zählen zu den wichtigsten öffentlichen Einrichtungen, die täglich von vielen verschiedenen Menschen aufgesucht werden.

Die Schutzmaßnahme wurde auch in allen Arbeitsbereichen und Büros des Krankenhauspersonals durchgeführt.

Als Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus schickte die Stadtverwaltung Pattaya am Sonntag ihre Arbeiter der Gesundheitsabteilung ins Pattaya City Hospital in der Soi Buakhao, um in allen Räumlichkeiten des staatlichen Krankenhauses keimtötende Lösungen auf natürlicher Basis zu versprühen. Auch in anderen öffentlichen Einrichtungen, unter anderem in allen öffentlichen Schulen der Stadt, wird die Aktion in den nächsten Tagen fortgeführt, um die Gefahr einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu reduzieren.

Am Samstag starb ein mit dem Covid-19 infizierter Thailänder in Bangkok. Der 35-Jährige ist das erste Coronavirus-Todesopfer in Thailand.