Written by: Redaktion DER FARANG | 19/01/2019

BANGKOK: Seit vier Jahren warten Behinderte auf die ihnen mehrfach zugesagten Aufzüge an Skytrainstationen.

Aktivist Manit Inpim beschuldigt die Stadt, ihre Arbeit nicht getan zu haben - obwohl 256 Millionen Baht vor fast acht Monaten für den Bau von Aufzügen an allen Ausgängen jeder Station genehmigt worden seien. Laut Panurak Klannurak, Verkehrsdirektor der BMA, hat die Stadtverwaltung immer noch keinen Auftragnehmer gefunden. Im Mai letzten Jahres hatte die Verwaltung versprochen, dass die neuen Aufzüge innerhalb von vier Monaten nach Suche eines Auftragnehmers bereit sein würden. Vor fünf Jahren hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Stadtverwaltung (BMA) eine Frist von einem Jahr eingeräumt hat, um Stationen im gesamten Hochbahnsystem für behinderte Pendler zugänglich zu machen.

Manit, der im Rollstuhl sitzt, zerschmetterte im März eine gläserne Aufzugstür bei der Skytrainstation Asoke, nachdem ihm die Benutzung verweigert wurde. Im Rahmen des Rechtsstreits wurde eine gerichtlich angeordnete gemeinsame Kontrolle des Schienennetzes durchgeführt und die Mittel für die zusätzlichen Aufzüge genehmigt. Als im letzten Monat die Skytrainerweiterung für Samut Prakan eröffnet wurde, dauerte es nicht lange, bis die Öffentlichkeit durch eine Rollstuhlrampe an der Station Sai Luat verblüfft wurde, die zu einem Graben voller Unkraut und Müll führte. An einer anderen Front verklagten Manit und fünf andere Aktivisten die U-Bahn (MRT) im November wegen mangelnder Erreichbarkeit und forderten eine Entschädigung in Höhe von 16,8 Millionen Baht.