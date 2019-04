Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

BANGKOK: Das Kabinett hat die Verlängerung der Visagebührenbefreiung für 21 Länder bis zum 31. Oktober beschlossen.

Für Touristen dieser Länder entfällt bei der Ankunft auf einem thailändischen Flughafen die 2.000-Baht-Gebühr für ein „Visa on arrvial“. Die Befreiung trat zum ersten Mal zum 15. November letzten Jahres in Kraft und wurde im Januar bis Ende April verlängert. Laut der Immigration hat die Befreiung maßgeblich dazu beigetragen, dass seit Ende letzten Jahres bis zum 31. März mit 3,58 Millionen Urlaubern aus den 21 Staaten im Jahresvergleich 83 Prozent mehr nach Thailand reisten. Den Mindereinnahmen von 2,95 Milliarden Baht durch den Verlust der Visagebühren stehen Einnahmen durch Besucher in Höhe von 104,6 Milliarden Baht gegenüber. Die Staaten sind: Andorra, Bulgarien, Bhutan, China, Zypern, Äthiopien, Fiji, Indien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Malediven, Malta, Mauritius, Papua New Guinea, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Ukraine, Taiwan und Uzbekistan.