Beerdigung mit Coyote-Tänzerinnen

Written by: Björn Jahner | 08/11/2020

Foto: The Nation

SUPHANBURI: Ungewöhnliche Szenen spielten sich kürzlich auf einer Beerdigung in der Provinz Suphanburi in der westlichen Zentralregion des Landes ab, wo ein Verstorbener bei seiner Beisetzung im wortwörtlichen Sinne die Puppen tanzen ließ – und zwar in Form aufreizender Coyote-Tänzerinnen.

Freunde des bei einem Verkehrsunfall getöteten Mannes erklärten gegenüber der Presse, dass der Verstorbene zu Lebzeiten eine Schwäche für hübsche Frauen, insbesondere Sexy-Go-Go-Tänzerinnen, hatte. So teilte er seinen Freunden eines Tages mit, dass ihm im Todesfall Coyote-Tänzerinnen das letzte Geleit geben sollten. Ein letzter Wunsch, den ihm seine Kumpels schließlich erfüllten. Die Mutter des Verstorbenen zeigte für die ungewöhnliche Beisetzungszeremonie Verständnis und erklärte in den Medien, dass sie dankbar sei, dass ihr Sohn gute Freunde habe, die alles für sein Glück tun würden.