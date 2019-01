Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

CHIANG MAI: Ein Video-Clip gilt als Beweis, dass ein Polizeibeamter auf der Phra Pokklao Road vor dem Wat Chedi Luang Worawiharn von einem chinesischen Touristen, der sein Motorrad im Halteverbot geparkt hatte, 200 Baht ohne Quittung angenommen hat.

Das auf Facebook gepostete Video soll den Beamten zeigen, wie er die 200 Baht einsteckt und anschließend am Motorrad des Urlaubers die Wegfahrsperre aufschließt. Der Polizist soll keine Quittung ausgestellt haben. Laut Oberstleutnant Supachai Chantra, Inspektor der Polizei in Chiang Mai, hat der Polizeichef Oberst Thanpanapong Chairangsi die Versetzung des Beamten auf einen inaktiven Posten und eine Untersuchung angeordnet, berichtet die „Nation“. Bei der Polizei in Chiang Mai gilt die Regelung, dass Beamte nach 18 Uhr keine Geldbußen vor Ort mehr annehmen sollen. Der Vorfall trug sich gegen 22 Uhr zu. Bei Verstößen nach 18 Uhr erhalten Motorisierte ein Ticket. Damit können sie am nächsten Tag auf der Polizeistelle das Bußgeld bezahlen, dann wird am Fahrzeug die Sperre aufgeschlossen.