BANGKOK: Auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Brainstorming zur Rettung der Wirtschaft und zur Wiederbelebung des Tourismus“ am Wochenende im Verlagsgebäude der „Chatuchak Newspaper“ forderte ein Spitzenvertreter der thailändischen Unterhaltungs- und Nachtlebenindustrie die Seuchenbekämpfungsabteilung der Regierung dazu auf, Bars, Clubs und andere mit dem Nachtleben in Verbindung stehende Betriebe wieder regulär bis um 2 Uhr morgens öffnen zu lassen und die vorzeitige Schließungszeit um Mitternacht aufzuheben.

Der Vertreter der Unterhaltungsbranche, Thanawat Srisuk, wies darauf hin, dass auch wenn die Regierung die Entertainmentindustrie als „klein“ betrachten würde, sie einen nicht zu unterschätzenden Teil der thailändischen Tourismusindustrie darstellt, sowohl hinsichtlich des inländischen als auch internationalen Tourismus. Er betonte zudem, dass Millionen thailändischer Angestellte der Branche fast vier Monate lang ums Überleben gekämpft hätten.

Bars, Clubs und andere Entertainmentbetriebe wurden am 18. März 2020 per Notstandsverordnung zur Schließung gezwungen, um die Ausbreitung des Coronavirus in Thailand einzudämmen. Die Schließungsverordnung wurde am 1. Juli 2020 aufgehoben. Thanawat betonte, dass die Unterhaltungsindustrie als erste geschlossen und als letzte wiedereröffnet wurde, jedoch derzeit unter einem 70-prozentigen Geschäftsrückgang leidet, was er auf das Einreiseverbot für den internationalen Tourismus und auf die Schließung der Grenzen zurückführt. Thanawat erklärte weiter, dass die Unterhaltungsindustrie von ausländischen Arbeitern aus den Nachbarländern wie Kambodscha und Laos abhängig sei, der Arbeitskräftezustrom jedoch durch die geschlossenen Grenzen ebenfalls zum Erliegen gekommen ist.

Um die angeschlagene Entertainmentbranche zu unterstützen, schlug er vor, in Destinationen, in denen die gesetzliche Sperrstunde vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erst um 2 Uhr in Kraft trat, beispielsweise in Pattaya, die vorgezogene Corona-Präventions-Schließungszeit um Mitternacht aufzuheben. Die Rückkehr zur ursprünglichen Sperrzeit würde Thanawat folgend den Besuchern ein größeres Zeitfenster einräumen, wodurch wiederum die Regeln der sozialen Distanzierung besser eingehalten werden könnten.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei lediglich um einen Vorschlag handelt. Ob die Seuchenbekämpfungsabteilung der Aufforderung der Unterhaltungsindustrie nachkommt oder ob die Vorschläge der Regierung zur Entscheidung weitergeleitet werden, ist beim bisherigen Stand unklar.