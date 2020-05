BANGKOK: Bars, Pubs und weitere Vergnügungs- und Unterhaltungsstätten können in den kommenden Wochen wieder öffnen, wenn die tägliche Zahl der neuen Virusfälle im einstelligen Bereich bleibt, teilte das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Dienstag mit.

CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin sagte, „rote" Unternehmen (mit mittlerem bis hohem Ansteckungsrisiko) könnten in der vierten Phase der Lockerung der Beschränkungen wiedereröffnet werden, abhängig von der täglichen Fallzahl. Die Situation bei Covid-19 habe sich verbessert, und die Zahl der neuen täglichen Fälle sei in den letzten 22 Tagen in den einstelligen Bereich gesunken. Die CCSA werde die Situation alle 14 Tage bewerten. Wenn sich der einstellige Trend fortsetze, werde die Wiedereröffnung „roter" Geschäfte, so Bars, Pubs und Discos, wahrscheinlich schneller vonstattengehen als geplant. Taweesin betonte weiter, die Menschen sollten weiter wachsam bleiben, um die niedrige Infektionsrate aufrechtzuerhalten. Das würde die Rückkehr in den Alltag erleichtern und das Vertrauen der Menschen in „rote" Geschäfte stärken.