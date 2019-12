Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

PATTAYA: Nach Angaben von Damrongkiat Pinitkarn, Sekretär des Verbandes der Unterhaltungs- und Tourismusindustrie in Pattaya, ist in der jetzigen Hauptsaison die Zahl der ausländischen Besucher in Bars, Pubs und Discos gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gesunken.

Eine Ursache sei die starke Baht-Währung. „Abends halten sich mehr Touristen in ihren Hotels auf, anstatt in Clubs oder Discos zu feiern“, sagte Damrongkiat „Sophon Cable TV“. Obwohl die Chinesen weiterhin im Touristenzentrum die meisten Besucher stellen, sieht der Sekretär ein Abwandern der Urlauber aus der Volksrepublik nach Vietnam – auch wegen der dortigen schwächeren Währung. Zudem würden chinesische Touristen kaum Bars besuchen und stattdessen lieber Villen für eigenen Partys mieten.

Positiv wird der steigende Zustrom von Indern vermerkt. Eine Klientel, die vom bizarren Nachtleben angezogen wird und in Entertainment-Betrieben reichlich Geld ausgibt. „Die Zeit der Europäer, die Bars in großer Zahl besuchen, ist vorbei", unterstreicht Damrongkiat.