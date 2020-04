PATTAYA: Sollten die Beschränkungen wegen der Corona-Krise gelockert werden, dürfe Thailand nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, warnt Dr. Tawee Chotpitayasunondh.

Er berät die Regierung in Gesundheitsfragen und besteht darauf, dass die soziale Distanzierung noch lange Zeit aufrecht erhalten bleibt. Bars, Pubs und Discos könnten erst zuletzt wiedereröffnet werden. Chonburis Gouverneur hatte vor Tagen angedeutet, die Restriktionen könnten zum 1. Mai Schritt für Schritt aufgehoben werden. Der Gouverneur, so Dr. Tawee, müsse die Lockerung der Beschränkungen sorgfältig prüfen.

Er nannte als Beispiel für ein schlechtes Management den Virusausbruch durch das Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok am 6. März. Dutzende seien bei dem Boxkampfabend mit dem Covid-19-Virus infiziert worden und hätten anschließend viele Menschen angesteckt. Box- und Hahnenkämpfe, Pubs, Bars und Clubs müssten weiter geschlossen bleiben. Ein Mangel an sozialer Distanzierung und das Verhalten der Menschen an solchen Orten könnte Thailand im Kampf gegen das Coronavirus zurückwerfen, wenn bereits Fortschritte erzielt würden.

Die Fallzahlen neuer Coronavirus-Infektionen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau. Am Freitag wurden 28 neue Fälle und ein weiterer Toter bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.700 und die der Toten auf 47. Eine 85 Jahre alte Frau, die an Diabetes und Bluthochdruck litt, infizierte sich bei einem Patienten. Sie wurde am 12. April in einem Krankenhaus in der Provinz Chumphon wegen Fieber, Husten und Atemnot behandelt und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie starb am Donnerstag.

Von den 2.700 Patienten in 68 Provinzen haben sich 1.689 Menschen erholt. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern ging auf 964 zurück. „Es ist der erste Tag, an dem die Zahl der Krankenhauspatienten unter 1.000 liegt. Das sind gute Nachrichten, da sich mehr Patienten erholten und nach Hause zurückkehrten. Und es stehen mehr Betten zur Verfügung", sagte Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration.