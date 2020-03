Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.20

PATTAYA: Stadtverwaltung und Hospitäler haben bestätigt, dass ein Barmädchen aus der Soi 6 eine saisonale Grippe hat und nicht mit dem Covid-19-Virus infiziert ist.

Anderslautende Berichte in den sozialen Medien seien Fake News, heißt es weiter. Ein Test des Krankenhauses Chulalongkorn in Bangkok habe ergeben, dass die Frau unter einer normalen Grippe leidet. Jeder in der Region Pattaya, der Verdachtsfälle kennt, kann den Fall während der Öffnungszeiten beim Banglamung Public Health Office unter der Rufnummer 038 221 925 melden.

Mitarbeiter der Stadt Pattaya haben in den letzten Tagen Gebiete im gesamten Stadtgebiet vorbeugend desinfiziert, einschließlich der Soi 6. Die Stadtverwaltung versichert Einheimischen und Touristen, sie würde die Situation ernst nehmen. Behörden erinnern thailändische Bürger und Ausländer daran, dass die Verbreitung gefälschter Nachrichten im Internet bzw. Fake News über das Virus als schwerwiegende Straftat angesehen wird und ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zu Festnahmen, Geldstrafen und Gefängnisstrafen führen kann.