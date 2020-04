PATTAYA: Chonburis Gouverneur Phakrathorn Thienchai appelliert an alle Menschen, die am 25. März die Filiale der Bangkok Bank an der Walking Street aufgesucht haben und sich krank fühlen, unverzüglich einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzusuchen.

An diesem Tag soll ein mit dem Coronavirus infizierter Mann die Filiale betreten haben. Sie wurde kurz darauf für mehrere Tage geschlossen. In dem Appell des Gouverneurs heißt es, es gehe um Kunden, die am 25. März zwischen 9 und 12 Uhr die Filiale aufgesucht hätten. „Wenn Sie Atemprobleme, Fieber, Husten, Nasenausscheidung, Halsschmerzen oder Müdigkeit haben, halten Sie sich von anderen Personen fern, tragen Sie eine Gesichtsmaske und suchen Sie ärztliche Hilfe. Geben Sie den Medizinern eine vollständige Historie Ihrer Bewegungen und Kontakte“, schrieb Phakrathorn. Er schloss seinen Brief, in dem er die Menschen aufforderte, soziale Distanzierung zu praktizieren.