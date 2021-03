Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.21

BANGKOK: Das Hard Rock Cafe am Siam Square wird am kommenden Mittwoch vorübergehend geschlossen.

Das Musikcafé und Restaurant ist seit März 1991 in Betrieb, also volle 30 Jahre, teilte das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite mit. Sein Rock Shop am gleichen Standort wird bis Ende Juni geöffnet bleiben. Nach Medienberichten könnte das Hard Rock Cafe schon bald an einem anderen Standort wieder öffnen.