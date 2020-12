Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.20

BANGKOK/CHIANG MAI: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat den Countdown in Chiang Mai abgesagt und wird die Neujahrsparty vor dem Bangkoker CentralWorld-Einkaufskomplex per Livestream übertragen, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden.

Die CentralWorld-Veranstaltung, einer der größten Countdowns in der Hauptstadt, wird auf Line TV und seinen Facebook-Seiten per Livestream übertragen, mit einem Neujahrsfeuerwerk als Höhepunkt. Mit dem Countdown in Chiang Mai findet zu Silvester die größte Veranstaltung im Norden des Landes nicht statt.