BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt sollte nach Einschätzung des Tourism Council of Thailand (TCT) im Oktober in die Sandbox-Regelung einbezogen werden, die geimpften Besuchern die Einreise ohne Quarantäne ermöglicht. Andernfalls werde das Königreich sein Ziel von 6,5 Millionen ausländischen Touristen in diesem Jahr verfehlen.

Laut TCT-Vizepräsident Vichit Prakobgosol ist Bangkok ein strategisches Tourismuszentrum, da 90 Prozent der Ausländer, die Pattaya besuchen, von der Hauptstadt aus starten müssen. Nach Phuket, das als erstes Tourismusziel ab 1. Juli ausländische Urlauber ohne Quarantäne erwartet, werden im Oktober fünf weitere Destinationen folgen: Krabi, Phang-nga, Koh Samui, Pattaya und Chiang Mai. Die Zahl der Touristen, die diese sechs Ziele besuchen, wird auf drei Millionen geschätzt. Mit Bangkok kämen weitere drei Millionen ausländische Besucher hinzu.

Der Tourismus-Index für das erste Quartal, für den zwischen dem 24. Februar und dem 10. März landesweit 730 Betreiber befragt wurden, lag bei 36 und damit unter dem Wert von 62 im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Dieser Wert ist der zweitniedrigste seit Beginn der Pandemie und liegt nur noch hinter dem zweiten Quartal des letzten Jahres mit 12. Ein Wert unter 100 zeigt ein geringes Vertrauen an. Die Tourismusbetriebe im Nordosten hatten mit 55 den höchsten Wert, dank der niedrigen Covid-19-Infektionsrate, während die im Westen und Osten mit 26 bzw. 29 den niedrigsten Wert hatten.