Bangkok plant Stadtbahn zum Flughafen Suvarnabhumi

Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.21

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will eine Machbarkeitsstudie für eine Stadtbahnverbindung zwischen der Kreuzung Bang Na und dem Flughafen Suvarnabhumi in Auftrag geben.

Laut Prapas Luangsirinapa, Direktor des städtischen Büros für Verkehr und Transport, sollen die Ausschreibungsunterlagen noch in diesem Monat ausgegeben werden. Die ausgewählte Firma wird einen Vertrag über 21,8 Millionen Baht erhalten, um die Machbarkeitsstudie in 200 Tagen vorzulegen. Ziel der Studie ist es, die Möglichkeit einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) für den Bau der 14,4 Kilometer langen elektrischen Bahnstrecke zu prüfen.

Sollte das Stadtbahnprojekt realisiert werden - das hauptsächlich entlang der Bang Na-Trat Road verlaufen würde - würde es in zwei Bauphasen aufgeteilt werden. Im ersten Teil würden die Gleise an der Kreuzung Bang Na in der Nähe des Bangkok International Trade and Exhibition Centre (Bitec) beginnen und bei den Thana City Housing Estates enden. In der zweiten Bauphase würde die Strecke über Thana City hinaus verlängert, vorbei an der Krirk-Universität in Richtung des Flughafens Suvarnabhumi. Die Stadtbahn würde auf der unterirdischen Ebene des Airports enden. In der ersten Phase sollten 12 Stationen gebaut werden, im zweiten Bauabschnitt zwei weitere Stationen.