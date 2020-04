Thailand verzeichnet am Montag neun neue Covid-19-Fälle und einen neuen Todesfall. Foto: Screenshot YouTube/Thairath

BANGKOK: Die Regierung bestätigte am Montag neun neue Coronavireninfektionen und einen Todesfall, so dass sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.931 und der Todesfälle auf 52 belief.

Die Zahl der neuen Fälle war niedriger als die 15 am Sonntag und die 53 am Samstag. Die Montag-Fallzahl war die erste einstellige Zahl seit dem 14. März. Da in Thailand die Testmöglichkeiten begrenzt sind, könnte die tatsächliche Zahl der Infektionen weitaus höher sein.

Es ist das erste Mal seit Beginn des Virenausbruchs im Januar, dass in Bangkok keine neuen Übertragungen gemeldet wurden, sagte Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des Regierungszentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation. Von den neuen Fällen hingen drei mit früheren Fällen zusammen, zwei Patienten kamen aus Übersee nach Thailand und standen unter Quarantäne, und vier weitere wurden aus der südlichen Provinz Yala gemeldet. Der jüngste Todesfall betraf eine 64-jährige Thai. Seit dem Virenausbruch in Thailand im Januar haben sich 2.609 Patienten erholt.