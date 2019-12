Bangkok Marathon am 2. Februar

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 14.12.19



THAILAND: Das Tourismus- und Sportministerium will im kommenden Jahr den Bangkok-Marathon als einen der größten in Asien promoten.

Unter dem Motto „Amazing Thailand Marathon Bangkok“ sollen am Sonntag, 2. Februar, rund 30.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen, darunter über 5.000 Ausländer. Die staatliche Tourismusbehörde als Ausrichter erwartet Einnahmen in Höhe von 900 Millionen Baht. Die Rennstrecke verläuft auf der Ratchadamnoen Avenue sowie am Wat Saket und am Demokratiedenkmal vorbei. Der dritte Bangkoker Marathon wurde von der International Association of Athletics Federation mit dem bronzenen Label zertifiziert.