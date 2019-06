Bangkok entdecken und erschmecken

Von: Björn Jahner | 06.06.19

BANGKOK: An Urlauber, die Bangkok sowie die facettenreiche Küche und Alltagskultur der thailändischen Hauptstadt kennenlernen möchten, richtet sich das Angebot von „Chili Paste“, ein lokaler Anbieter von Führungen und Kochkursen in der „Big Mango“ mit dem Fokus auf Thai-Food und Kultur.

Die Teilnehmer probieren in kleinen Ladenlokalen authentische Spezialitäten der regionalen Küche, erhalten in Gesprächen mit Einheimischen Einblick in den Alltag der Lokalbevölkerung und entdecken unbekannte Orte abseits touristisch ausgetretener Pfade. Statt der Massenabfertigung in großen Gruppen setzt man bei „Chili Paste“ auf private Führungen, die viel Platz für Spontanität sowie individuelle Wünsche lassen und weit mehr bieten, als die „Must-See“-Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Ein Tipp für alle, die Thailands Küche und Kultur kennenlernen möchten und auch bei ihrer Urlaubsgestaltung Wert auf soziale und ökologische Verantwortung legen.



Infos: www.foodtoursbangkok.com.