BANGKOK/KRABI: Die Bangkok Airways fliegt ab Sonntag von Bangkok zweimal täglich nach Krabi und zurück.

Der erste Flug ab Flughafen Suvarnabhumi startet um 8.30 Uhr und landet um 10 Uhr in Krabi, während der letzte Flug um 19.40 Uhr in Krabi abhebt und um 21.10 Uhr in Bangkok ankommt. Die Boutique-Lounge der Fluggesellschaft am Airport Krabi wird für Passagiere von Bangkok Airways von 8.30 bis 10.45 Uhr und von 17.30 bis 19.40 Uhr geöffnet sein. Passagiere sind verpflichtet, jederzeit eine Gesichtsmaske zu tragen, außer beim Essen oder Trinken. Weitere Informationen erhalten Passagiere unter der Hotline 1771 oder unter der Rufnummer 02-270.6699 von 8 bis 20 Uhr.