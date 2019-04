Bande betrug von Pattaya aus Japaner

Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.19

PATTAYA: Die japanische Polizei sandte am Dienstag Ermittler über einen Telefonbetrug nach Thailand, bei dem vermutlich mehr als 200 Menschen in Japan um rund 200 Millionen Yen (etwa 57 Millionen Baht) betrogen worden waren.

15 japanische Männer, die von thailändischen Polizisten wegen Arbeit ohne Arbeitsgenehmigung verhaftet wurden, stehen im Verdacht, Menschen in Japan, vor allem im Ruhestand befindliche und allein lebende, aus einem gemieteten Luxushaus in Banglamung betrogen zu haben. Pattayas Polizei hatte die Bande am 29. März bei einer Razzia verhaftet und ein Handbuch beschlagnahmt, in dem offenbar die Betrugsfälle notiert worden waren. Bei der Hausdurchsuchung konfiszierte die Polizei rund 50 IP-Telefone. Augenscheinlich hatten die Betrüger Japaner angerufen und gesagt, sie hätten keine Abonnementgebühren für eine Website bezahlt. So wurden sie dazu gebracht, Geld zu transferieren. Die 15 Verdächtigen sollen ausgewiesen werden.