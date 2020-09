Von: Björn Jahner | 20.09.20

Da die meisten Songthaews nur noch leer ihre Runden durch Pattaya drehen, haben viele Baht-Bus-Fahrer inzwischen ihren Job an den Nagel gehangen. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Corona-Krise bereitet nicht nur Pattayas Einzelhandels-, Gastronomie-, Hotel- und Unterhaltungsbranche finanzielle Einbußen ungeahnten Ausmaßes, sondern auch den vielen Baht-Bus- und Motorradtaxifahrern.

So ist das Fahrgastaufkommen seit der Schließung der thailändischen Grenzen für ausländische Besucher im März dieses Jahres massiv eingebrochen. Nach Aussage des Vorsitzenden der Pattaya Baht Bus Co-operative, Tawat Plukboonnak, bestreiten die Fahrer der Pick-up-Taxis ohne Touristen im Land ihr Einkommen nur noch durch den Transport von Einwohnern sowie Schülern, weshalb viele Fahrer bereits ihren Job vorübergehend aufgegeben haben. Auch Motorradtaxifahrer, die von Touristen und den zumeist weiblichen Bediensteten in der Unterhaltungsindustrie abhängig sind, sehen sich mit einem starken Verlust ihrer Einnahmen konfrontiert. Verdienten sie in Vor-Corona-Zeiten bis zu 1.000 Baht pro Tag, sind es derzeit nicht mehr als 300 Baht.