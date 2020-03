Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.20

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat dem Eigentümer des Sukhawadee House, einer Touristenattraktion an der Sukhumvit Road in Banglamung, 15 Tage Zeit eingeräumt, um auf dem Gelände ein zweistöckiges Gebäude abzureißen. Das Provinzgericht hatte eine Berufung des Managements abgelehnt und entschieden, dass das Gebäude auf öffentlichem Land errichtet wurde.

Der stellvertretende Verwaltungschef Kiarttisak Sriwongchai führte am Mittwoch ein Team von Beamten an, die ein von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem unterzeichnetes Schreiben mit der Abrissanordnung am Baan Sukhawadee oder Sukhawadee House anbrachten. Das Gebäude A wurde auf einem 11-Rai-Grundstück am Meer illegal errichtet. Es ist Teil des 80-Rai-Grundstücks, auf dem das Sukhwadee House steht. Die Stadt hatte den Abriss des Gebäudes A und von zwei weiteren Gebäuden - B und C - angeordnet, nachdem festgestellt worden war, dass eines der Gebäude auf öffentlichem Land gebaut worden war und die beiden anderen ohne Genehmigung errichtet wurden.

Health Food International (Thailand) Co. hatte für das Baan Sukhawadee beim Provinzgericht Chonburi gegen die Abrissanordnung der Stadt Berufung eingelegt und behauptet, diese sei rechtswidrig und ungerecht. Der Kläger argumentierte, das Land, auf dem eines ihrer Gebäude gebaut wurde, sei nicht, wie behauptet, öffentliches Land, sondern Teil eines Grundstücks, das mit einer Landtitelurkunde erworben worden sei. Das Provinzgericht lehnte die Beschwerde jedoch mit der Begründung ab, dass der Beschwerdebrief nicht den Stempel des Unternehmens trage. Es war von zwei Frauen des Unternehmens unterzeichnet worden.

Sollte Health Food International keine Klage gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts beim Verwaltungsgericht einlegen, will die Stadt das Gebäude abreißen lassen. Kiarttisak sagte, die Stadt verfüge über ausreichende Beweise für den Eingriff in das Land, darunter Luftbilder, eine Katastervermessung und eine Katasterkarte. Das Anwesen Sukhawadee gehört Panya Chotitawan, Eigentümerin von Saha Farms Co. Ltd, einem der größten thailändischen Exporteure von gefrorenem Geflügel im Land.