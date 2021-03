Written by: Redaktion DER FARANG | 27/03/2021

Aufnahme des vollautomatischen, vertikalen Parkhauses. Foto: The Nation

BANGKOK: Der erste automatische Parkplatz in der Hauptstadt wurde am Freitag an der U-Bahn-Station Sam Yan vorgestellt, um mehr Autofahrer zu ermutigen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Das neue Parksystem wird ab dem 1. April verfügbar sein und kostet Autofahrer, die die U-Bahn benutzen, nur 15 Baht für zwei Stunden. Diejenigen, die die U-Bahn nicht benutzen, werden mit 50 Baht pro Stunde belastet. Eine Monatskarte kostet für Bahnbenutzer als auch Nicht-Bahnbenutzer 2.000 Baht. Das System erlaubt es, Fahrzeuge senkrecht zu parken, und die Autobesitzer müssen nur drei Minuten warten, bis ihr Wagen wieder fahrbereit ist. Die Mass Rapid Transit Authority (MRTA) wird einen ähnlichen automatischen Parkplatz an der Station Huay Kwang schaffen, weitere an den Stationen der Blue Line.