Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.20

Demonstrant auf einer regierungskritischen Demonstration in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Ein dritter Aktivist wurde wegen der Absicht verhaftet, die Bewegungsfreiheit Ihrer Majestät der Königin während ihrer Autofahrt am vergangenen Mittwoch gestört zu haben.

Suranat Paenprasert, ein Koordinator der Gruppe der Aktiven Jugend, wurde am Mittwoch in seinem Haus festgenommen. Am Dienstag hatte ein Strafgericht einen Haftbefehl gegen Suranat wegen der Absicht erlassen, die Autokolonne Ihrer Majestät der Königin behindert zu haben. Er wurde gemäß Abschnitt 110 des Strafgesetzbuches angeklagt.

Die Autokolonne mit der Königin und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Dipangkorn Rasmijoti fuhr am 14. Oktober auf der Straße vor dem Regierungsgebäude durch eine Menge von Demonstranten. Bei der Kundgebung wurde die Durchfahrt für die Autokolonne freigehalten, aber die Polizei hat drei Personen wegen des Vorfalls angeklagt. Zwei Aktivisten, Ekachai Hongkangwan und Boonkueanoon Paothong, waren bereits in der Vorwoche festgenommen und angeklagt worden. Ihnen droht eine langjährige Haftstrafe, bis lebenslänglich.