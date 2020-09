Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.20

Thailands Automobilindustrie erleidet im Vergleich zum Vorjahr einen Einbruch in den Produktionszahlen von 42 Prozent. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Autoproduktion ist in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 812.721 Einheiten gesunken. Die Hersteller hoffen, in den noch verbleibenden fast vier Monaten das Ziel von 1,4 Millionen Einheiten bei monatlich 150.000 Fahrzeugen zu erreichen, so die Federation of Thai Industries (FTI).

Die Erwartung folgt guten Anzeichen für die Autoproduktion im August. Das monatliche Volumen ist von Juli um 31,2 Prozent auf 117.253 Einheiten gestiegen, im Jahresvergleich war es allerdings ein Rückgang um 29,5 Prozent.

Im gleichen Monat gingen die inländischen Autoverkäufe im Jahresvergleich um 12,1 Prozent auf 68.883 Einheiten zurück, stiegen jedoch gegenüber Juli um 16 Prozent. Von Januar bis August sanken die inländischen Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 32,9 Prozent auf 448.006 Einheiten. Laut FTI fielen die Autoexporte im August im Vergleich zum Vorjahr um 29,6 Prozent auf 57.402 Einheiten, da das Autogeschäft im Ausland weiterhin schleppend verlief. Im Vergleich zum Juli stiegen die Auslieferungen jedoch um 15,8 Prozent. Von Januar bis August exportierte Thailand 457.516 Autos, ein Rückgang von 36,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Exportwert lag bei 251 Milliarden Baht, 32,2 Prozent weniger als im Vorjahr.