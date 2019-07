Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

NONTHABURI: Wie durch ein Wunder kamen Fahrer und Beifahrer unverletzt davon, als ihr Wagen bei einem Aufprall in zwei Teile brach und in Brand geriet.

Nach Angaben des 29-jährigen Fahrers hatte er seine Freundin nach Hause bringen wollen. Auf der Auffahrt zur Ngam Wong Wan Road stieß sein Wagen gegen einen Felsen. Dadurch verlor der Thai die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es prallte gegen eine Barriere und brach in zwei Teile, der hintere Teil fing Feuer. Dass Fahrer und Beifahrerin unverletzt davonkamen, haben sie den Airbags zu verdanken. Nach dem Aufprall löste der Fahrer seinen Sicherheitsgurt und half seiner Freundin. Als Captain Yongyuth von der Polizei in Nonthaburi am Unfallort erschien, rechnete er damit, Verletzte oder gar Tote zu sehen. Denn der hintere, in Brand geratene Teil der Limousine lag zehn Meter vom vorderen Teil entfernt. Die beiden Insassen saßen im Gras und warteten auf Feuerwehr und Polizei.