Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

BANGKOK: Das Auto eines demokratischen Aktivisten wurde am frühen Montag von Unbekannten in Brand gesteckt.

Ekachai Hongkangwan wurde um 1.19 Uhr durch ein Geräusch geweckt. Sein Nissan Sunny stand in Flammen. Nachbarn berichteten, sie hätten vier Männer als mutmaßliche Brandstifter gesehen. Das Auto hatte seine Mutter im Jahr 1997 für 499.000 Baht gekauft und war bereits das Ziel eines Angriffs gewesen. Ekachai versuchte das Feuer zu löschen, doch er kam zu spät. Der Angreifer, der auf Video festgehalten wurde, trug einen Motorradhelm. Eine Anzeige wurde auf der Polizeiwache eingereicht und das ausgebrannte Auto von der Polizei Lad Phrao abgeschleppt.

Ekachai glaubt, dass der Angriff mit seiner Kritik an der Wahlkommission zusammenhängt. Er hatte am Sonntagnachmittag zusammen mit anderen an der Kreuzung Ratchaprasong demonstriert und Unterschriften für eine Petition gesammelt, mit der die Amtsenthebung der Wahlkommission gefordert wird.